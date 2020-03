Sampdoria, tre possibile rivali nello stesso weekend: Roma, Hellas o Inter

vedi letture

Quello che sta attraversando la Serie A è caos. Puro. L'emergenza per il Coronavirus ha fatto esplodere il calcio italiano come mai prima d'ora. E di soluzioni per adesso non se ne vedono. In attesa di ciò che verrà deciso oggi c'è una squadra che più di tutte le altre sta vivendo con attesa le decisioni del momento: la Sampdoria.

Il perché molto semplice. I blucerchiati, stando alla situazione attuale, nel prossimo weekend potrebbero affrontare tre avversari diversi. Uno per ogni possibile soluzione per il calendario.

Da programma nel prossimo weekend gli uomini di Claudio Ranieri sarebbero dovuti essere di scena in casa della Roma, ma qualora venisse ufficializzata la scelta di recuperare il prossimo fine settimane le cinque gare non disputate nello scorso, facendo slittare il turno 27^ ecco che tornerebbe ad essere l'Hellas l'avversario dei liguri.

Esiste, però, anche un'altra ipotesi. A causa della forte contrapposizione nata fra l'Inter e la Lega dopo il rinvio del derby d'Italia contro la Juventus, la dirigenza nerazzurra avrebbe chiesto di salvaguardare l'ordine delle gare stabilito la scorsa estate quindi con la Samp come avversaria prima della Juventus.