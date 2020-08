Sampdoria, troppi i 4 milioni chiesti dal Chievo per Semper: attenzione a Parma e Torino

La Sampdoria sta cercando un nuovo portiere per completare il proprio reparto di estremi difensori, anche alla luce di una partenza assai probabile di Vid Belec. Ad oggi il maggiore indiziato è Adrian Semper, anche se la trattativa per avere il croato del Chievo non sembra destinata a concludersi con facilità: come spiega L'Arena, ad ora l'ostacolo più duro è rappresentato dalle richieste clivensi, visto che la società veronese chiede almeno 4 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dai blucerchiati, che lo prenderebbe per affidargli i gradi di secondo portiere. A questo punto non è da escludere che possano tornare in auge le piste Parma e Torino.