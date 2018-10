Sampdoria, tutti in fila per Andersen: ci sono anche Arsenal e Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per Joachim Andersen, 22enne difensore della Sampdoria. Il danese, pagato 2,5 milioni al Twente, potrebbe rappresentare la prossima importante plusvalenza per il club di Ferrero, che continua a sfornare grandi centrali. Su di lui, come riporta Tuttosport, ci sono Arsenal, Borussia Dortmund, Valencia, Siviglia, Juventus e altri club italiani ed esteri.