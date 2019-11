© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola conferma: c’è l’accordo tra la Sampdoria e Fabio Quagliarella per il rinnovo contrattuale. L’attaccante di Castellammare di Stabia è in scadenza il prossimo giugno e sembra aver trovato l’accordo per l’allungamento di un anno del suo contratto. Oggi, intanto, sarà titolare nella Samp che sfiderà - meteo permettendo - l’Udinese alle 18 al Ferraris.