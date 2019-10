Sampdoria, tutto su Claudio Ranieri: incontro in corso

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Sampdoria è al lavoro per convincere Claudio Ranieri ad accettare. In questi minuti, riporta 'Sky', la dirigenza blucerchiata è al gran completo per provare a convincere l'ex allenatore della Roma ad accettare questa impegnativa sfida. Le parti stanno discutendo anche di dettagli contrattuali visto che Ranieri vorrebbe accordarsi con la società di patron Ferrero fino a giugno 2021.