Sampdoria-Udinese 1-0 al 45', segna sempre Fabio Quagliarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Sampdoria-Udinese. Al termine dei primi 45 minuti la Sampdoria è avanti 1-0 grazie alla rete del solito Quagliarella.

INIZIO PROMETTENTE POI GARA BLOCCATA - La sfida fra le due squadre inizia nel migliore dei modi, i bianconeri provano a mettere pressione (soprattutto con l'ex Okaka), la Samp si affida alle geometrie di Praet e Saponara ed all'estro di Quagliarella. Purtroppo per gli spettatori, la gara dopo una manciata di minuti si blocca e per vedere una conclusione bisogna attendere 30 minuti, con Fofana che libera il destro da fuori area e sfiora il palo.

QUAGLIARELLA COME BATISTUTA

La gara si sblocca al minuto numero 32, a segno, tanto per cambiare, il solito Fabio Quagliarella. Behrami si addormenta in area di rigore e stende Defrel. L'arbitro non ha avuto dubbi ed ha indicato il dischetto. Quagliarella, freddissimo dagli undici metri, non ha sbagliato. L'attaccante blucerchiato è andato a segno per 11 giornate di fila, eguagliato il record di Gabriel Omar Batistuta.