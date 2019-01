© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sampdoria in vantaggio a Marassi. A segno, tanto per cambiare, il solito Fabio Quagliarella. Calcio di rigore perfetto da parte dell'attaccante blucerchiato (rigore assegnato per un fallo di Behrami su Defrel), nulla da fare per Musso. Quagliarella trova il gol per l'undicesima gara di fila, eguagliato il record di Gabriel Omar Batistuta.