Sampdoria, ultima offerta del Santos per tenere Dodò in Brasile

© foto di Federico Gaetano

UOL Esporte fa il punto sull'offerta del Santos per Dodò della Sampdoria. Quella ricevuta ieri dal Doria sarebbe l'ultima proposta da parte dei brasiliani: un ingaggio da 350mila reais a stagione più bonus vari, 4 milioni di dollari totali, per lasciare ufficialmente la Sampdoria. Un acquisto da 2 milioni di dollari totali per il Santos.