Sampdoria, un'altra impresa per Sir Claudio Ranieri: ma domani sera c'è il derby

Un’impresa sportiva. Sembra passata un’eternità da quel 5 ottobre, ultimo giorno in cui Eusebio Di Francesco ha guidato la Sampdoria. Dopo la sconfitta di Verona la squadra era ultima in classifica con tre soli punti in classifica, frutto del successo casalingo contro il Torino, e con il peggior attacco del torneo. Dal quel momento la squadra è cambiata grazie alla mano del tecnico romano che ha portato i blucerchiati alla salvezza aritmetica con ben quattro giornate di anticipo. Un mix di nozioni tattiche, organizzazione e psicologia che ha permesso di condurre la barca in porto non senza qualche scossone specie nelle parte centrale e pre-lockdown.

Alti e bassi - Riavvolgiamo il nastro. In primis Sir Claudio ha dato una registrata alla difesa. Nei primi sei incontri della sua gestione la squadra ha raccolto nove punti incassando solo quattro reti. Dopo la debacle di Cagliari e la sconfitta interna contro il Parma ecco un altro successo senza subire reti, il derby di andata, prima di chiudere il girone con l’unica sconfitta in casa contro la Juve, il pareggio per 0-0 in casa del Milan e la vittoria larga contro il Brescia. Nel girone di ritorno qualcosa sembra essersi inceppato con le imbarcate a Roma con la Lazio, in casa contro il Napoli e sempre a Marassi contro la Fiorentina inframezzate dal pareggio senza reti contro il Sassuolo e il successo di Torino contro i granata di Moreno Longo.

La rinascita post-lockdown - Prima della quarantena ecco il successo in rimonta contro il Verona. Poi il lockdown, la paura per i tanti contagiati all’interno del gruppo, il ritorno in campo. E qua entra in scena la componente psicologica con il tecnico che deve far fronte ad impegni ravvicinati, si gioca praticamente ogni tre giorni, per raggiungere la salvezza. Dopo le sconfitte di misura con Inter, Roma e Bologna la squadra cambia marcia facendo suoi gli scontri diretti con Lecce, SPAL e Udinese e vincendo contro Cagliari e Parma riesce a raggiungere la permanenza nel massimo campionato anche per la prossima stagione.

Domani c'è il derby - Neanche il tempo di festeggiare ed è già tempo di derby. Domani sera, all’insolito orario delle 21.45, andrà in scena la sfida delle sfide. La Partita, volutamente scritto con la lettera maiuscola, che a Genova non sarà mai come le altre. Mancherà il pubblico, e questo è un punto gigantesco a sfavore dello spettacolo, ma l'attesa è sempre la stessa. Dovrà lavorare ancora sulla testa della squadra mister Ranieri per cercare di tenere l’attenzione ai massimi livelli. Raggiunto un obiettivo, la salvezza, eccone subito un altro non meno importante per la Sampdoria: il derby.