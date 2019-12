Sampdoria, un derby che vale triplo: ma domani c'è subito la Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il derby numero 119 ha sorriso alla Sampdoria. Una partita non bella, onestamente anche tendente al brutto, risolta da una giocata di Manolo Gabbiadini. Come cinque anni fa, l’attaccante blucerchiato ha fatto esplodere di gioia il pubblico di fede doriana portando a casa una stracittadina importante che a Genova ha sempre un doppio sapore. Anzi, in questo caso triplo. Il primo naturalmente è per aver vinto il derby in sé e nel capoluogo ligure, vuoi anche per gli obiettivi di classifica che non sono più tendenti all’alto ma al basso, la supremazia cittadina ha sempre la sua valenza. Il secondo, appunto, per la graduatoria con tre punti che sono oro per il team di Claudio Ranieri. Il terzo è per aver avuto la meglio su una concorrente per la salvezza, visto che i rossoblu di Thiago Motta sono invischiati anche loro nella lotta per non retrocedere.

Perchè può essere l'avversario giusto. - Adesso però non è più il momento di festeggiare in casa Samp. Domani sera, e più precisamente all’insolito orario delle 18.55, i blucerchiati ospiteranno la Juventus al "Ferraris" in una gara proibitiva visti i potenziali che le due contendenti metteranno in campo. Paradossalmente però la squadra di Sarri può essere l’avversario giusto per non abbassare la guardia dopo l’ottimo risultato di sabato sera, affrontando una partita che, proprio come il derby, si carica da sola sfruttando l’onda emotiva di una vittoria arrivata negli ultimi minuti.

Perchè non è l'avversario giusto. - Il perchè la Juventus non rappresenta l'avversario giusto da affrontare lo si vede analizzando semplicemente le due rose a disposizione. I bianconeri sono un'autentica corazzata in grado di affermarsi in Italia, otto scudetti consecutivi, e capace di lottare con le migliori formazioni europee grazie ai campioni di cui dispone. Sarà una partita difficile che la squadra di Ranieri dovrà affrontare, forse, con le assenze in mezzo al campo di Ekdal e con Jankto che non dovrebbe recuperare.