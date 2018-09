Sampdoria, un-deux Defrel: una doppietta per la rinascita

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il primo all'undicesimo. Il secondo alla mezzora. In poco più di venti minuti Gregoire Defrel ha cancellato una stagione negativa. Troppo negativa. L'attaccante della Sampdoria, insieme all'autentica magia di Quagliarella, ha messo il timbro sul match contro il Napoli colpendo gli avversari inesorabilmente. La rete dell'1-0 sa di liberazione, interrompe un digiuno che durava al lontano 11 febbraio scorso quando, su calcio di rigore, segnò il primo e unico gol nelle 15 presenze con la maglia della Roma. Da quella sfida contro il Benevento sono trascorsi 202 lunghi giorni. Fino a domenica scorsa quando ha mandato in estasi Marassi con un contropiede, azione insolita dei blucerchiati targati Giampaolo, da manuale concluso con un destro potente alle spalle di Ospina. Il raddoppio neanche venti giri di lancetta più tardi quando il francese ha sfruttato un assist al bacio del capitano e suo compagno di reperto che, complice la deviazione di Albiol, ha permesso di allungare nel punteggio. Due gol, e una vittoria che rappresentano una ventata di aria fresca per allontanare le nubi grigie dello scetticismo che iniziavano ad albergare sull'ambiente dopo la prestazione di Udine e che servono a guardare al dopo sosta con più ottimismo.

OBIETTIVO ARRIVARE IN DOPPIA CIFRA - E' un Gregoire Defrel raggiante quello che si presenta in zona mista dopo la sfida col Napoli. Tanta voglia di rivincita ma anche tanta umiltà del giocatore nativo di Meudon che più che ai gol guarda la prestazione: "Sono contento, spero di farne tanti. Quanto mancava il gol in A? Tantissimo ma soprattutto la prestazione. Ho fatto novanta minuti di corsa e intensità, poi penso che i gol vengono dopo. Obiettivo personale di questa stagione? Dopo l'anno scorso io voglio tornare a fare prestazioni e gol. Andare in doppia cifra è sempre bello per un attaccante".

SEGUITO GIA' DAI TEMPI DEL PARMA - Un investimento importante per la Sampdoria che ha voluto fortemente il ragazzo. La formula scelta, lo ricordiamo, è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione che complessivamente si aggira attorno ai 20 milioni di euro. "Defrel non è stato mai bloccato - ha detto a fine partita il presidente Massimo Ferrero -. E' un grande calciatore, lo inseguo dai tempi del Parma, dall'inizio della mia storia calcistica. Ho fatto una scommessa che Defrel ci farà divertire". L'intesa con Quagliarella sta migliorando giorno dopo giorno. Gregoire Defrel sta crescendo di condizione ed è pronto per prendersi un posto importante nell'attacco blucerchiato. E nel cuore dei tifosi.