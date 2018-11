© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Il rinnovo firmato ieri da Joachim Andersen con la Sampdoria non allontana le voci di mercato che lo riguardano ormai da settimane. Tutta Europa lo segue con attenzione viste le ottime prestazioni agli ordini di Giampaolo. In Italia piace a Juventus e Inter, mentre all'estero viene monitorato da top club come il Manchester United ma anche il Tottenham. Il presidente Ferrero non ha inserito clausole nel nuovo accordo sperando in un'asta internazionale e se il suo percorso dovesse confermarsi a questi livelli, il successo sarà assicurato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.