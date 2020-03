Sampdoria-Verona 0-1 al 45', decide la rete di Zaccagni. Blucerchiati in difficoltà

Si è da poco concluso il primo tempo di Sampdoria-Hellas Verona. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-0 in favore dell'Hellas Verona grazie alla rete di Zaccagni arrivata alla mezz'ora.

LE SCELTE INIZIALI - Classico 4-4-2 per Ranieri, con Gabbiadini e Quagliarella in attacco. Ekdal e Vieira a centrocampo, con Jankto e Depaoli sulle corsie esterne. Il Verona schiera il solito 3-4-2-1 con Verre e Zaccagni a supporto di Di Carmine. Pazzini, ex di turno, partirà dalla panchina.

PARTE FORTE IL VERONA - La squadra di Juric parte bene e tiene subito in mano il pallino del gioco. Al minuto numero 12 la prima, vera, grande occasione della partita. Bella manovra del Verona, Zaccagni apre per Lazovic, cross teso per Di Carmine che gira di testa da ottima posizione. Grande risposta di Audero che riesce a deviare la conclusione dell'attaccante del Verona.

RISPONDE LA SAMP - Dopo il colpo di testa di Di Carmine arriva anche il primo squillo della Sampdoria: Gabbiadini controlla un pallone dal limite e calcia dopo una buonissima girata spalle alla porta, ma Silvestri blocca in presa bassa.

AUDERO SALVA SU AMRABAT - Il Verona gioca bene, la Samp soffre tantissimo, soprattutto in difesa. Amrabat, lasciato incredibilmente libero di calciare dal limite, lascia partire un bel destro teso. Bravissimo Audero che, con un colpo di reni, nega la gioia del gol al centrocampista del Verona.

ZACCAGNI PORTA IN VANTAGGIO IL VERONA - La squadra di Juric passa in vantaggio, con merito, poco dopo la mezz'ora. Cross teso di Lazovic sul secondo palo, Augello non ci arriva e ne approfitta Zaccagni, che da pochi passi manda il pallone in rete. A nulla serve il disperato intervento di Audero.

DAWIDOWICZ SALVA SU VIEIRA - Nel finale del primo tempo Vieira ha la possibilità di pareggiare i conti, ma Dawidowicz chiude con un grandissima scivolata.