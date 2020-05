Sampdoria, via agli allenamenti a gruppi: fra atletica e pallone a distanza di sicurezza

Mascherina sul volto, temperatura rilevata al cancello. Regole ferree, come giusto che sia in questo momento con il rischio contagio sempre presente. E' iniziata ieri una nuova settimana di lavoro a Bogliasco per la truppa blucerchiata. Dopo i lavori individuali e facoltativi iniziati lo scorso 7 maggio, i ragazzi di Claudio Ranieri si sono ritrovati in mattinata per una razione di lavoro a gruppi. La squadra al completo è arrivata alla spicciolata: Colley il più mattiniero ha varcato i cancelli del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” poco prima delle 9 e poi via via tutti i suoi compagni di squadra. Da Yoshida a Gabbiadini, da Audero fino naturalmente a capitan Quagliarella.

Ripresa a gruppi - Lo staff tecnico ha separato i giocatori in quattro gruppi. I portieri Raspa e Falcone sono stati messi subito sotto torchio da mister Lorieri mentre a bordo campo un primo gruppo - fra cui Tonelli, Seculin, Audero, Bereszynski e Rocha - ha svolto lavoro aerobico. Sul campo centrale un’altra parte di squadra si è cimentata in esercizi di tecnica col pallone, il tutto naturalmente sempre secondo i canoni di distanza prestabiliti. Fra questi presenti Ronaldo Vieira, Leris, Linetty, Barreto e Bonazzoli. Sul campo superiore invece la restante parte della ciurma.

I giocatori sui social - Un ritorno in campo festeggiato sui social dai calciatori blucerchiati. Il terzino sinistro Nicola Murru ha postato una storia su Instagram dove è ritratto nel salutare con il gomito mister Claudio Ranieri mentre il centrale Lorenzo Tonelli ha usato l’ironia per commentare: "Tranquilli rincominciano solo gli allenamenti". L'attaccante Antonino La Gumina ha postato un'immagine in cui è ritratto mentre, all'ingresso, gli viene misurata la temperatura mentre Karol Linetty ha ripreso una sua foto al momento della discesa dall'auto, naturalmente dotato di mascherina. Del resto la "Sicurezza prima di tutto!". "Si ricomincia" ha scritto Wladimiro Falcone mentre Omar Colley ha postato una storia insieme a Albin Ekdal, ovviamente a distanza di sicurezza, e la scritta in svedese "Ben fatto fratello".