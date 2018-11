© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il quotidiano 'Il Secolo XIX', sia il difensore Andersen che il centrocampista Praet lasceranno la Sampdoria la prossima estate. Per il difensore danese in fila diverse big europee: dall'Inter alla Juventus, passando per Tottenham e Manchester City. Per la mezzala belga, invece, tutto è ancora in fase di sviluppo. La certezza è che presto per lui arriverà il rinnovo del contratto, un riconoscimento per quanto fatto fino a questo momento con la casacca blucerchiata.