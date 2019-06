Sampdoria, vicino Augello dello Spezia. Operazione da due milioni

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Si avvicina l'approdo in Serie A per Tommaso Augello, terzino dello Spezia. Stando a quanto riportato quest'oggi da Il Secolo XIX il club del patron Volpi sta trattando con la Sampdoria per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. L'ufficialità dell'operazione, però, dovrebbe arrivare solo successivamente al closing per il passaggio di proprietà dello Spezia da Volpi a Colla.