Sampdoria, vicino Murillo in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo possibile colpo in difesa per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club blucerchiato è infatti vicina a Jeison Murillo, ex difensore dell'Inter che è pronto a tornare in Serie A. La formula sarà quella del prestito a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12.