Sampdoria, Viviano: "Mancini? Pedigree perfetto per la Nazionale"

© foto di Federico Gaetano

Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria, ha parlato a margine dell'evento di beneficenza "Una forchetta per Begato". Queste le sue parole raccolte dai colleghi di gianlucadimarzio.com: "Sto abbastanza bene, farò delle visite per approfondire ma l’articolazione non dovrebbe essere interessata. La nostra stagione? Il bilancio complessivo è positivo, forse potevamo fare qualcosa in più ma lo diciamo a posteriori. 54 punti e bel gioco, come in tutte le cose qualche rimpianto rimane ma fa parte della crescita di una società che sta lavorando bene e sta valorizzando i giovani. Mancini nuovo CT azzurro? Un pedigree migliore di quello di Roberto era difficile da trovare. È un allenatore che ha vissuto tutte le situazioni in giro per il mondo, ha avuto una carriera importantissima e anche a livello di immagine la Nazionale si è garantita un grande nome. Per me è il nome giusto. Buffon smette? Dopo tanti anni sembra una follia, ho parlato con lui e mi rende felice il fatto che mi abbia detto di essere sereno. Non so se smetterà ma la scelta non lo renderà meno felice. Per il movimento dei portieri ha fatto tanto e lo ringraziamo”.