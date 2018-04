Sampdoria, Viviano: "Non ci sono favorite, lo deciderà Quagliarella"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria, ai microfoni di Premium Sport prima della sfida con il Genoa. "Il derby è una partita importante soprattutto per la nostra tifoseria ma è importante anche per la nostra classifica quindi è da vincere. In queste partite non ci sono favorite, la vince chi riesce ad essere più lucido. Chi lo decide? Quagliarella".