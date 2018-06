Sampdoria, Vrioni all'Avellino si complica. C'è il Venezia di Vecchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria gli ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2022, ma Giacomo Vrioni (19) potrebbe salutare la piazza genovese per maturare esperienza in Serie B dopo l'ultima stagione vissuta in C con la Pistoiese. L'attaccante piace all'Avellino e l'affare sembrava vicino alla definizione, mentre Il Mattino fa sapere che la trattativa ha subito un rallentamento. In corsa per aggiudicarselo e con maggiori prospettive di avere spazio c'è anche il Venezia, ora guidato da Stefano Vecchi.