Sampdoria, Work in progress

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sampdoria rimandata. La truppa blucerchiata inizia il suo campionato con una sconfitta contro l'Udinese. Il match della Dacia Arena ha dimostrato che la formazione di Marco Giampaolo non è ancora al top e che dovranno essere messi i giusti correttivi per il prosieguo del campionato. Niente allarmismi dunque per una battuta d'arresto arrivata però dopo un primo tempo decisamente negativo e sulla falsa riga della scorsa stagione. Il tecnico di Bellinzona si è affidato a Barreto in cabina di regia, ruolo che però non è nelle sue corde e si è visto, mentre Gaston Ramirez ha vinto il ballottaggio con Saponara per un posto alle spalle delle punte. Continuità alla sfida contro la Viterbese anche per quanto riguarda la coppia centrale di difesa con Colley e Andersen che hanno avuto la meglio su Tonelli, arrivati nell'ultimo giorno di mercato e aggregato alla squadra solo da questa settimana.

SAPONARA E EKDAL NOTE POSITIVE - Nella ripresa la squadra ha dimostrato più piglio sfiorando a più riprese la rete del pareggio con Defrel e Linetty. Il cambio di passo c'è stato quando è entrato sul terreno di gioco l'ex trequartista di Empoli e Fiorentina, abile a mettere in mostra le sue qualità. Positivo anche l'impatto sul match di Albin Ekdal che ha dimostrato di essere inserito negli schemi di mister Giampaolo. Già da questo pomeriggio a Bogliasco si analizzeranno gli errori commessi in Friuli e si penserà al prossimo match contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Occorrerà ripartire e accelerare il processo di inserimento dei nuovi innesti a partire dalle punte. “Sto entrando nei meccanismi, anche se mi manca ancora qualcosa dal punto di vista fisico e tattico” ha dichiarato nel post gara di domenica proprio Defrel. Lavorare, lavorare e lavorare. Questo è l'unico mantra che deve filtrare dal centro sportivo di Bogliasco. I margini di miglioramento ci sono, il tempo anche. Lavori in corso in casa Samp.