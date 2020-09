Sampdoria, Yayi Mpie e Prelec verso il rinnovo

La Sampdoria sta lavorando per rafforzare il proprio peso contrattuale in relazione ai migliori elementi del proprio settore giovanile. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, sono a buon punto le trattative per il rinnovo fino al 2022 di Jamie Yayi Mpie e Nik Prelec, recentemente aggregato alla prima squadra.