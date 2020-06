Sampdoria, Yoshida: "Tanti casi di Covid, ora tutti negativi. Dobbiamo restare in Serie A"

Intervistato da Fox Sports Asia, il difensore della Sampdoria Maya Yoshida ha parlato della situazione in Italia. “È stato un periodo difficile per tutti, specialmente per noi che abbiamo avuto dei positivi in squadra, ma finalmente sono tutti negativi. E sinora sta andando tutto bene. Siamo veramente eccitati all’idea di tornare in campo, il nostro obiettivo non è cambiato, dobbiamo restare in Serie A. È per questo che sono venuto qui, mi sento molto bene, in forma”.