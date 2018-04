Sampdoria, Zapata in doppia cifra: "Vittoria fondamentale che dà fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dieci gol in Serie A per Duvan Zapata, per la prima volta in doppia cifra nel nostro campionato. A Samp TV, il centravanti colombiano commenta così la vittoria sull'Atalanta: "Sono contento di aver segnato ma lo sono soprattutto per la squadra. Ci voleva questo risultato, soprattutto dopo le tre sconfitte. È stata fondamentale per cancellare le ultime uscite.

Questo 2-1 ci dà molte motivazioni per continuare sulla nostra strada, ci dà fiducia per il finale di campionato. Il ritiro ci è servito, siamo rimasti in partita, abbiamo imparato dal Chievo. Vogliamo vincere le partite che mancano. Il derby? Spero di dare soddisfazioni ai tifosi e alla società, ce le meritiamo tutti".