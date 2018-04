Sampdoria, Zapata: "Questa è la strada giusta per l'Europa League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Sampdoria-Bologna, decisa da un suo gol nel finale: "Sono molto contento perché alla fine abbiamo vinto, ma potevamo chiudere prima la partita, avevamo avuto già delle occasioni. E' stata una vittoria importante per noi, dobbiamo lottare ogni domenica per l'Europa League, questa è la strada giusta. La squadra ha fatto di tutto per cercare di fare gol e vincere. L'importante è che quelli che stanno in panchina abbiano voglia di entrare ed aiutare la squadra".