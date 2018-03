Sampdoria, Zapata: "Sono in un buon momento, a dispetto dei risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della gara contro l'Australia, match amichevole, Duvan Zapata, intervistato da Minuto30.com, ha parlato così del successo sulla Francia: "Sono molto contento per la vittoria che abbiamo fatto perchè la squadra sapeva come vincere, anche soffrendo, questo è molto importante. - Le parole sottolineatate da Sampdorianews.net - Tutti custodiamo sensazioni molto buone. Non abbassiamo mai la testa e non smettiamo di provarci. Abbiamo cercato di rimontare e l'abbiamo fatto. Speriamo di fare una bella partita martedì, sperando che la squadra possa continuare a dimostrare di quel che è capace e che può ancora continuare a crescere. Nonostante gli ultimi risultati della Sampdoria, credo di essere in un buon momento. Voglio continuare così, aiutando la squadra a crescere anche per poter partecipare alla Coppa del Mondo in Russia. Ogni volta che vengo nella selezione cerco di sfruttare ogni minuto che ho a disposizione. Se gioco fin dall'inizio, bene, se devo aspettare, farò attenzione per cercare di fare la mia parte".