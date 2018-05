Sampdoria, Zapata: "Stagione positiva. Napoli? Voglio esserci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne de Il Secolo XIX troviamo una lunga intervista all'attaccante della Sampdoria Duvan Zapata: "Spero di essere in campo con il Napoli, sto bene, in questi giorni mi sono allenato con la squadra. Spero di scendere in campo perché per me quella con il Napoli è una sfida particolare. Voglio finire bene la stagione. È stato un campionato positivo, anche se adesso l'obiettivo europeo è più difficile. Il mio bilancio è positivo, 11 gol sono buoni anche se avrei voluto essere più importante per la Samp"