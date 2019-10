San Siro, ad Inter: "Di fronte a limiti invalicabili valuteremo il da farsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dai microfoni di Tgr Lombardia arrivano nuove dichiarazioni di Alessandro Antonello, ad dell'Inter, in merito al progetto per la realizzazione del nuovo San Siro e la presa di posizione della Sovrintendenza secondo cui andrebbero "valutate ipotesi alternative come l’adeguamento e la trasformazione dell’impianto" attualmente esistente nella zona: "Siamo sorpresi - ha spiegato - dal parere della Soprintendenza su San Siro. Qualche mese fa, intorno ad aprile, abbiamo avuto con loro un incontro in cui sembrava che lo stadio non fosse oggetto di alcun vincolo. Vogliamo capire un po’ meglio, siamo aperti al dialogo con loro. Ci farà piacere incontrarli di nuovo. Per noi il progetto è un nuovo San Siro a San Siro. Affronteremo i prossimi passi insieme alle istituzioni e cercheremo di capire se sarà ancora fattibile questo obiettivo. Chiaro che di fronte a limiti oggettivi e invalicabili dovremmo sederci insieme e capire quali potranno essere i prossimi passi”.