San Siro, addio o no: il dibattito coinvolge tutta Milano

Lasciare o rimanere a San Siro? Il dibattito è aperto e coinvolge tutte le generazioni, dai giovani agli anziani, dagli sportivi ai politici. Idee contrapposte e probabilmente entrambe giuste, perché abbattere l’attuale stadio di Milan e Inter vorrebbe dire cancellare la memoria storica di due club, di un teatro dei sogni, vuol dire demolire La Scala del Calcio, luogo di culto visitato da tutti i tifosi del mondo che arrivano in città. Ma è anche giusto prendere in considerazione l’idea di un nuovo stadio che possa aumentare gli introiti delle due società, per adeguarsi ai club europei. Un’innovazione che spesso può essere dolorosa ma necessaria per crescere, e non rimanere ancorati al passato. La nostalgia molte volte frena il progresso ed è ciò che le due proprietà di Milan e Inter vorrebbero attuare nella loro gestione, ampliare i ricavi sfruttando non solo gli incassi dello stadio ma tutto il giro marketing legato all’impianto sportivo, con negozi e ristoranti annessi. Attualmente rossoneri e nerazzurri intascano dallo stadio circa 35 milioni di euro all'anno. Una briciola se paragonati ai numeri di Barcellona e Real Madrid (144 e 143) o il Manchester United (119).

L’idea è costruire un nuovo stadio da 60 mila posti nell’area dei parcheggi di San Siro, entro il 2023-24. Il costo si aggirerebbe sui 600 milioni di euro, con la spesa che verrà condivisa da entrambi i club. Allo stesso tempo San Siro dovrebbe essere demolito. L’idea però non piace al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che invece propenderebbe per la ristrutturazione dell’attuale stadio: “A mio parere San Siro è la storia del calcio e che quindi considero la sua ristrutturazione la soluzione migliore. Se poi Milan e Inter preferiranno proporre un nuovo impianto, come Comune di Milano avremo il dovere di sederci intorno a un tavolo e ascoltare le loro ragioni, oltre, ovviamente, far valere le nostre”.