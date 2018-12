San Siro ancora stregato per Gervinho: ko e infortunio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Giuseppe Meazza di San Siro è l’unico stadio di Serie A in cui Gervinho ha giocato più di due volte (sono ben sette, cinque con la Roma e due con il Parma, ndr) senza trovare il gol. La Gemma Nera ha collezionato anche vittorie prestigiose nella cornice rossonerazzurra, ma non è mai riuscito a bucare il portiere avversario: appuntamento all'anno prossimo per un nuovo tentativo, visto che le trasferte del Parma alla Scala del calcio per questa stagione sono finite. L'ivoriano torna a casa con zero punti, una prova piuttosto sottotono e un infortunio muscolare che rischia di costare parecchio al Parma, al pari delle altre di Serie A impegnato altre cinque volte in questo dicembre densissimo di partite. Gervinho nel Parma è centrale e sebbene abbia alcune caratteristiche in comune con Biabiany, un vero sostituto per l'ex Roma in rosa non esiste: D'Aversa nel post-gara ha vagamente rassicurato, spiegando che il giocatore ha scelto di non forzare dopo aver sentito tirare il muscolo già nel primo tempo, ma dopo aver ritrovato Inglese, sarebbe davvero un peccato per il Parma non avere a disposizione Gervinho nelle prossime gare, dopo il ko di Siligardi della vigilia peraltro.