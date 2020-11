San Siro consacra Silvestri. Mancini ha un'opzione in più per il prossimo Europeo

Sette giornate costituiscono un bottino sufficientemente accettabile per abbozzare un primo bilancio, del tutto provvisorio? Opinabile. Il dato oggettivo è che, dopo questo gruzzolo di partite, il Verona è la squadra che ha incassato meno reti in Serie A. Meno di Juventus, Milan e Napoli. Per non parlare di Roma e Inter. Sul perché s'è già largamente disquisito: la mano sapiente di un tecnico che sa incidere come pochi, da cui scaturiscono meccanismi difensivi oliati e curati nei dettagli. Un elemento di continuità con la scorsa stagione che non è invece riscontrabile nel novero degli interpreti, rivoluzionato dall'ultimo mercato. Poco male, verrebbe da dire, considerando che fin qui non si è pagato scotto in termini di reti incassate. Ma qualche fondamentale superstite c'è, e il risicato elenco non può che essere capeggiato da Marco Silvestri.

Tentacolare a San Siro, in una serata che per lui ha tutti i crismi di una vera e propria consacrazione al grande pubblico. Specie per la contiguità temporale con la prima convocazione in Nazionale. Non che ce ne fosse bisogno, a onor del vero: Marco è da tempo una certezza dell'Hellas e del nostro calcio. Il (finto) problema di fondo, è che il suo è un talento sbocciato tardi. Anche se la definizione più corretta è quella che identifica il suo percorso professionale con una crescita graduale, costellata di qualche passaggio a vuoto, anziché con un precoce exploit.

La gavetta, quella vera, Marco l'ha conosciuta in tutte le sue sfaccettature: dalla prima formativa esperienza da professionista alla Reggiana a Padova, dove a gennaio si prese il posto da titolare per non mollarlo più. Poi l'indimenticabile esordio in A a Cagliari, e l'appuntamento con il destino oltremanica. Due stagioni da protagonista a Leeds, poi un accantonamento mai chiarito e, infine, l'approdo a Verona.

Alla soglia dei trent'anni, nulla è precluso per Marco. Il sogno Nazionale, già assaporato avidamente, non può ora essere riposto in un cassetto chiuso a chiave. E lo slittamento dell'Europeo non può che deporre a suo favore. Ne è consapevole lui stesso, che non più tardi di qualche mese fa dichiarò ai canali ufficiali dell'Hellas: "Il fatto che sia stato rimandato di un anno può consentirmi di dimostrare ancora di più le mie qualità". La sensazione è che stia tenendo fede alla parola data.