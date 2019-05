Tanti e diversi gli incroci dell'ultima giornata di Serie A, riguardanti sia la corsa Champions che la lotta per non retrocedere. In totale sono 8 le squadre impegnate ( 4 per la Champions e 4 per la salvezza , col Bologna che però potrebbe tirarsi fuori già questa sera), con gran parte delle attenzioni che saranno rivolte alla sfida di San Siro fra Inter ed Empoli. Il risultato di quella partita, infatti, vada come vada indirizzerà entrambe le corse in questione.

Spalletti contro il suo Empoli - Un filo diretto forte e duraturo, quello che lega il tecnico dell'Inter alla società azzurra. All'Empoli infatti Spalletti ha chiuso la carriera da giocatore ('91-'93) e iniziato quella da allenatore (prima con le giovanili, poi con la prima squadra) e più in generale non ha mai nascosto la sua simpatia tanto per il club quanto per la città. E proprio alla luce di questi motivi, è facile immaginare i suoi sentimenti nel momento dell'ingresso in campo. La priorità inevitabilmente andrà alla sua Inter e alla necessità di affrontare la gara "come fosse una finale", la vittoria infatti sarà probabilmente l'unico risultato buono per mantenere la posizione Champions. Ma il pensiero che un eventuale successo potrebbe affondare l'Empoli e condannarlo alla Serie B di certo non lascerà indifferente il tecnico di Certaldo.