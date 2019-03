San Siro, il sindaco di Milano chiede chiarezza: "Esigenza anche del CIO"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato così ai microfoni di Sky della situazione dello stadio Giuseppe Meazza dopo le polemiche di questi giorni: "Quello che sta succedendo è un rischio, stamane il CIO ci ha chiamato per chiedere chiarezza. Noi abbiamo detto al comitato che l'inaugurazione sarà lì e abbiamo dovuto confermare per iscritto che il nuovo stadio sarà lì. Serve chiarezza. Le due squadre stanno lavorando assieme e dovranno farlo anche in tema di pianificazione. Mi auguro che si espongano anche pubblicamente sul tema".