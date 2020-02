© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

vedi letture

San Siro non dimentica: applausi per l'ex Politano al momento dell'ingresso in campo

Secondo subentrato nel Napoli nella gara di questa sera: Matteo Politano. Ex dell'Inter e protagonista di una lunga telenovela di mercato che lo ha visto protagonista di un quasi trasferimento alla Roma, con tanto di foto all'aeroporto con sciarpa e successive visite mediche, è andato poi nel finale della sessione invernale al Napoli. Entrato al 78' in luogo di José Maria Callejon, applausi di San Siro per l'esterno che lo scorso era stato uomo decisivo per l'accesso alla Champions dei nerazzurri.