© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Sanabria, neo attaccante del Genoa, ha parlato all'emittente paraguayana Radio Monumental confessando alcuni dettagli riguardanti il suo arrivo in Liguria e le sensazioni dopo il debutto in rossoblù. Questo quanto riportato da Marca: "Il Genoa ha l'obbligo di riscatto nel caso in cui dovessi segnare almeno 9 gol in questi sei mesi o almeno 18 nell'arco dell'anno solare. E' quanto è stato scritto nei contratti. Al Genoa mi trovo molto bene, ho segnato alla prima palla toccata. E' stato un debutto da sogno".