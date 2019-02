Sanabria sulle orme di Piatek, Criscito capitano vero: Prandelli esulta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quando sono andato via avevo promesso il mio ritorno e così è stato. Amo questa società, amo questa squadra e sono felice di essere il capitano. Sono tre punti pesanti, conquistati contro la Lazio che nonostante le tante assenze è venuta qui a giocarsela. Appena ho colpito la palla ho visto che andava verso il palo, per fortuna poi è entrata. Dopo il gol sembravo un bambino, sono molto contento". Mimmo Criscito, a fine partita, ha spiegato bene l'importanza della sua rete segnata al 93', che permette al Genoa di issarsi a quota 28 punti in classifica, con 10 punti di vantaggio sul Bologna (che però deve ancora giocare contro la Roma).

Una vittoria attesa al Ferraris quasi due mesi, dal 3-1 rifilato all'Atalanta lo scorso 22 dicembre. Il Grifone torna a volare grazie al suo capitano e a Toni Sanabria: per il paraguaiano è il terzo centro in quattro partite con la maglia rossoblu, una media impressionante che conferma le qualità di un ragazzo alla perenne ricerca di continuità e certezze. L'ex Roma e Betis potrebbe finalmente spiccare il grande salto grazie a una società che negli ultimi anni ha portato alla ribalta tantissimi giocatori. Il caso più recente è quello di Krzysztof Piatek, da cui Sanabria ha raccolto il testimone al centro dell'attacco dei liguri. I numeri, per ora, sono incoraggianti, ma di strada da fare ce n'è ancora tanta. Lo sa bene Cesare Prandelli, che sta cercando di far esprimere tutti al meglio delle loro possibilità. La qualità non manca, adesso il Genoa deve solo trovare un po' di stabilità.