Sanabria, tre tiri e due gol. Il Genoa ha già scordato Piatek

Genoa-Sassuolo 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Coi primi tre tocchi nell'area avversaria, ha segnato due gol. Con i primi tre tiri, ha siglato due reti. Coi primi due tiri nella porta avversaria, ha esultato entrambe le volte. Il Genoa ha trovato il dopo Krzysztof Piatek e lo ha pescato da un passato acerbo alla Roma, di nome Antonio Sanabria. Il paraguaiano di San Lorenzo ha l'animo sincero e dice che "Piatek non l'ho mai visto giocare". Non sarà forse un profondo studioso, visto che confessa d'aver scelto il Grifone a scatola chiusa e televisione spenta. Però conta l'istinto e Tonny ha dimostrato di averlo. Ha sbagliato un gol pesante, non da rapace, nella prima frazione oggi. Stacco in ritardo, colpo di testa sbilenco. Poi, su una fortuita ma comunque azzeccata sponda di faccia di Kouamé, ha arpionato la palla e gettato l'amo alle spalle di Consigli per il momentaneo pari. Nella ripresa l'esperienza di Federico Peluso e la crescita esponenziale di Giangiacomo Magnani lo chiudono: paradossalmente, nel 4-4-2 rende meglio con Kouamé al suo fianco ma nel secondo tempo è pure meno pericoloso. Però l'erede è già servito, anche se con stile, modi e metodi ben diversi dal polacco. D'altra parte, Sanabria non è Piatek, pure fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Resta però una somiglianza. Quella del gol con la maglia del Genoa.