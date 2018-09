Sanatorio Parma 1913: ma D'Aversa continua a far punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha perso Grassi a Bologna, Inglese a Napoli e oggi Gervinho, ma D'Aversa fa spallucce. Il Parma è a dieci punti, mette a sfrutto ogni pallone portano in area di rigore e ha preso gol solo solo a Napoli nelle ultime due impegnative settimane di campionato: dopo la sosta è tornata in campo una squadra diversa, più amalgamata e convinta, in grado di fare malissimo alle big (Inter docet, la Juve ci è andata vicino) e di sacrificare il bel gioco per la concretezza con le pari grado. Le vittorie casalinghe ottenute contro Cagliari e Empoli sono oro, specie se ottenute con così tanti problemi di formazione da risolvere.

Il ko di Gervinho, se grave, sarebbe (sarà?) sicuramente la difficoltà più grande con cui il tecnico crociato sarà costretto a scendere a patti, vista l'importanza che ha rivestito l'ivoriano in nove dei dieci punti fatti fino ad ora dal Parma in campionato. Va però sottolineato come, pur senza diversi uomini chiave, in questo momento il gruppo di D'Aversa sia al primo posto nel "campionato delle altre", includendo nella classifica solo le squadre senza velleità europee o di Scudetto. Niente male.