Sanchez allo United? Solskjaer: "Puoi essere un bel divano ma forse non vai bene col resto"

Il Manchester United pensa di riportare a casa Alexis Sanchez, ma mister Ole Gunnar Solskjaer non è del tutto convinto. "A volte, quando decori il tuo salotto, potrebbe starci un bel divano o una bella sedia. Ma forse questo non va bene con tutto il resto", le parole riportate dal Daily Star del tecnico dei Red Devils a precisa domanda sul possibile ritorno dell'attaccante.