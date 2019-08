© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Sanchez quest'oggi non si è allenato con il Manchester United, come fanno sapere da Oltremanica. Ma nessuna rottura, si badi bene: in realtà c'è un motivo extra-mercato per cui è possibile spiegare il tutto. Come riferito dal Sun, infatti, l'attaccante cileno quest'oggi era assente, ma il club era a conoscenza della cosa. Infatti El Nino Maravilla, soprannome con cui è noto, è infatti andato a Londra, presso gli uffici dell'ambasciata americana per una questione di permesso per entrare negli Stati Uniti, dove tra un mese sarà impegnata la sua selezione, nella quale ci si aspetta che venga convocato.