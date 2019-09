© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Passano meno di due minuti e l'Inter va sullo 0-2 al Ferraris, contro la Sampdoria. Stavolta Sensi sbaglia il tiro dalla distanza, la sua carambola premia Alexis Sanchez che, da due passi, tocca per la seconda volta per ultimo la sfera. Probabile che questo sia il primo gol per il cileno, dopo la deviazione di schiena.