Ole Gunnar Solskjaer ha confermato le trattative in corso per Alexis Sanchez. Il manager del Manchester United, come riportato da Sky Sports UK, ha dichiarato durante la conferenza stampa che "ci sono dei contatti in corso con alcuni club. Come ho già detto, sta lavorando bene. Vediamo a settembre cosa succederà".