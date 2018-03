Sandro ha convinto Benevento. Ma anche altri club in vista dell'estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La carriera di Sandro parla sa sola, eppure a gennaio, quando il Benevento ha annunciato il suo arrivo, c'era qualcuno che aveva storto il naso. O che comunque aveva dei dubbi sulla sua reale utilità. Il brasiliano però, fascia da capitano al braccio, ci ha messo giusto 6 partite per spazzare via i punti interrogativi e convincere anche gli scettici. E ora, a 29 anni, è pronto a riscrivere il suo futuro. Il suo cartellino resta di proprietà dell'Antalyaspor, ma di tornare in Turchia il giocatore non ne ha proprio voglia. Da qui l'interesse, per ora solo questo, di alcuni club italiani come Inter e Torino. Prevedere ciò che succederà a giugno è esercizio complicato, anche perché la prima parola spetterà proprio al Benevento e l'ultima all'Antalyaspor. Ma intanto sono già parecchi i club che stanno prendendo appunti.