Sandro ha già stregato l'Italia: Inter e Torino studiano il colpo mineiro

Appena sei presenze con una rete all'attivo sono bastate a Sandro Raniere Guimarães Cordeiro per conquistare l'Italia. Ciònonostante giochi nel Benevento, squadra ultima in graduatoria da inizio stagione e ormai con un piede e mezzo in Serie B. Il brasiliano ex Tottenham non ha avuto dubbi ad accettare la proposta delle Streghe arrivata nel mese di gennaio, mostrando immediatamente una certa al club della famiglia Vigorito rivelando che sarebbe disposto a scendere di categoria per difendere i colori che gli hanno (finalmente) permesso di sbarcare in Italia. Perché in passato il Napoli era stato a un passo dal suo ingaggio, quando il centrocampista beneventano vestiva la maglia del Tottenham e quando Rafa Benitez studiava il modo di portare i partenopei a ben figurare in Europa dopo aver conquistato la Tim Cup del 2014.

Difficile, però, che l'ex Antalyaspor possa concretamente giocare in cadetteria, perché l'Inter ma soprattutto il Torino hanno già mosso i primi passi per inserirlo nella rosa della prossima stagione. Un colpo importante e di esperienza, senza dubbio, visti i trascorsi di Sandro in Premier League e in Champions League. Un possibile innesto in grado di garantire qualità sulla linea mediana del campo, sia ai granata che ai nerazzurri, soprattutto in caso di Champions League per la formazione adesso allenata da Luciano Spalletti. Ma utile anche a quella gestita da Walter Mazzarri qualora dovesse conquistare un posto in Europa League, missione al momento complicata.

Intanto Sandro si gode gli ultimi mesi nel Sannio con la fascia di capitano al braccio, per poi intraprendere una nuova avventura. In Serie A, possibilmente, per recitare una parte ancora migliore rispetto a quella dei suoi primi mesi vissuti nel torneo italiano con la casacca giallorossa sulla pelle.