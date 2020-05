Sandro Tonali è a metà strada tra Inter e Juventus ma sempre per 50 milioni

Massimo Cellino ha fatto pervenire nell'etere di radiomercato che per Sandro Tonali non farà sconti e che non accetterà contropartite. Paracadute o meno, a seconda di quello che sarà il destino delle Rondinelle nella stagione in corso, il presidente del Brescia ha deciso che il domani del miglior giovane regista d'Italia sarà come promesso in una grande d'Italia. Ma solo per contanti. I lombardi hanno in rosa Mattia Viviani che considerano suo potenziale erede e, in ogni caso, la volontà di ricostruire la rosa del futuro con le proprie idee e con giocatori che non abbiano ingaggi da subito fuor di portata.

Solo 50 milioni Cellino non abbassa le pretese. Chiedeva 50 milioni prima, chiede 50 milioni adesso. Perché è consapevole che Tonali è un patrimonio e anche un valore economico per un club. Non si tratta solo di un investimento tecnico per il presente ma a lunga durata. Per questo, come fa per esempio il Dortmund con Sancho, non abbassa le richieste iniziali. Non vuole contropartite, almeno questo è il messaggio fatto arrivare alle contendenti.

E' Inter contro Juventus Il calcio del dopo ha cambiato molte carte in tavola. Dall'estero non mancano i segnali d'apprezzamento, dal Barcellona al PSG finendo al Manchester United e al Liverpool. Quel che arriva però da Brescia è che Tonali è a un bivio. Italiano. Juventus o Inter. I bianconeri hanno in uscita nel ruolo Miralem Pjanic e, pur non essendo la prima strada chiesta da Maurizio Sarri, valutano e seguono con forza Tonali. Il tecnico ha chiesto in prima battuta Jorginho come regista titolare: Tonali, nelle sue idee, si giocherebbe inizialmente il posto con Rodrigo Bentancur. L'Inter, invece, potrebbe garantire da subito un ruolo importante nella formazione al regista bresciano. Lui con Sensi e Barella, un centrocampo tutto italiano che sembra tentare anche il giocatore. Servirà però prima far cassa con gli addii, leggi Lautaro Martinez, per far pensare Marotta e Ausilio a un maxi investimento simile.