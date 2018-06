Sandro torna all'Antalyaspor ma può restare in A: c'è il Genoa

© foto di Federico Gaetano

Dopo la prima esperienza in Serie A con la maglia del Benevento, Sandro può tornare in Italia. Finito il prestito ai giallorossi, il giocatore è tornato all'Antalyaspor ma adesso è il Genoa che lo vuole. Secondo Sky Sport, sarebbero stati intensificati i contatti tra le parti, il Grifone vuole il brasiliano ex Tottenham per la mediana di Davide Ballardini.