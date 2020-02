vedi letture

Sangue e fasciatura per De Ligt. I social si scatenano: "Ha superato il test Chiellini"

Disastro Juventus in casa del Lione, ma Matthijs de Ligt è tra i pochi a salvarsi nelle fila dei bianconeri. E suo malgrado diventa anche protagonista dei social network: poco prima del gol di Tousart, segnato in sua assenza, il difensore olandese è infatti stato protagonista di un brutto infortunio, con un taglio che gli ha provocato un vistoso sanguinamento e lo ha costretto a giocare il resto della gara con una fasciatura. Alla Chiellini. E infatti sui social, tra chi è rimasto colpito dalla ferita rimediata dal centrale della Juve e chi immagina paragoni improbabili, c'è anche chi evidenzia come De Ligt abbia superato il "Chiellini test".

we knew it it was going to happen. 😂😂 pic.twitter.com/Kh3rJGktUu — Around Turin (@AroundTurin) February 26, 2020

Matthijs de Ligt passes the Giorgio Chiellini test. 🤕 pic.twitter.com/Wul4hzkqrw — Squawka News (@SquawkaNews) February 26, 2020

Mattias De Ligt - What a Warrior pic.twitter.com/kPPxuxKk0s — Mo 🌹 (@momoalas93) February 26, 2020

#ChampionsLeague | El choque de Matthijs de Ligt que provocó una escandalosa imagen en el partido Lyon vs Juventus https://t.co/t67XwWGvBw pic.twitter.com/L9JP4PBdID — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 26, 2020