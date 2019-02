Sansone non basta. La Roma vince 2-1 contro un ottimo Bologna

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria sofferta e fondamentale per la Roma di Eusebio Di Francesco nel posticipo del lunedì contro il Bologna. 2-1 il risultato finale frutto delle reti di Aleksandar Kolarov su rigore al 55', Federico Fazio al 73' e Gianluca Sansoneall'85'.

LE FORMAZIONI - Moduli speculari per le due squadre, entrambe schierate in campo inizialmente col 4-3-3. Eusebio Di Francesco lascia fuori De Rossi e schiera Cristante e Pellegrini ai lati di Nzonzi, mentre davanti con Dzeko e Zaniolo c'è Kluivert. Nel Bologna Edera e Sansone in appoggio a Santander con Soriano che parte sulla linea dei centrocampisti con Poli e Pulgar.

POSSESSO ROMA, OCCASIONI BOLOGNA - La Roma inizia col possesso palla e il tentativo di imbastire azioni manovrate, ma il primo tentativo pericoloso è del Bologna con Soriano, bravo a conquistare palla e calciare dal limite. Ma Olsen è pronto e devia in angolo. La Roma fatica a trovare le misure ma si fa vedere in due occasioni a cavallo del quarto d'ora: prima con Dzeko che spara alto, poi con Manolas che di testa manda fuori.

PROSEGUE IL DUELLO OLSEN-SORIANO - Il Bologna è vivo e prova a far male in ripartenza: al 23esimo Kluivert perde un bruttissimo pallone al limite dell'area felsinea e lancia Edera in contropiede. La palla arriva a Soriano che però da buona posizione non riesce ad essere pericoloso e Olsen controlla. Al 36esimo altro inserimento di Soriano che entra in area e calcia a botta sicura, ma Olsen è ancora una volta bravissimo a restare in piedi e parare col corpo.

OLSEN TIENE A GALLA I SUOI - La Roma non riesce a costruire, il Bologna scol passare dei minuti è sempre più pericoloso. E le occasioni più clamorose arrivano al42' e al 46': nella prima occasione Poli scodella in mezzo, Olsen respinge corto ma poi si supera sul tap in ravvicinato di Edera. Poi, a fine primo tempo, il numero 1 svedese viene salvato dalla traversa sul tiro centrale di Soriano, il più positivo dei suoi e più in generale dei 22 in campo nella prima frazione.

DI FRANCESCO CAMBIA - La ripresa si apre col cambio da parte di Di Francesco, che lascia negli spogliatoi Cristante per El Shaarawy, passando così al 4-2-3-1. E i risultati si vedono subito, perché la Roma sembra più pimpante e soprattutto più pericolosa di quanto non lo fosse stata nel primo tempo.

SOLITO KOLAROV - Al minuto 55 ecco la svolta del match. Kolarov scende sulla sinistra e serve El Shaarawy che col tacco trova Dzeko nel cuore dell'area di rigore. Il bosniaco chiude il triangolo ma prima che la palla torni al Faraone Helander e Danilo si chiudono a sandwich e stendono il numero 92. L'arbitro Di Bello indica il rigore, il VAR conferma. Sul dischetto si presenta Kolarov che calcia forte e secco alla sinistra di Skorupski non lasciando scampo all'ex portiere giallorosso.

REAZIONE BOLOGNA - Il Bologna non si abbatte e prova subito la reazione. Al 57esimo è infatti Poli a presentarsi al limite dell'area e lasciar partire un grande tiro al volo su cui Olsen si supera e manda in angolo. Ripartenza veloce della Roma con El Shaarawy che guida la transizione, lancia profondo per Zaniolo che da posizione defilata riesce a calciare dando poca forza al pallone.

DENTRO DE ROSSI - Metabolizzato il vantaggio, Di Francesco mette dentro De Rossi e torna al 4-3-3. Il Bologna continua a crederci e al 62esimo ci prova col tiro dal limite di Edera, ma la conclusione finisce fuori.

RADDOPPIO GIALLOROSSO - Nonostante le buone occasioni per il Bologna, è ancora la Roma a trovare la via del gol. Angolo di El Shaarawy, De Rossi salta più alto di Santander sul primo palo e serve Federico Fazio sul secondo palo che libero da marcature ha tutto il tempo per coordinarsi e battere al volo Skorupski.

IL BOLOGNA CI CREDE - Nonostante il doppio svantaggio il Bologna continua a spingere anche negli ultimi 10 minuti. All'80esimo ci prova Helander al volo, ma Manolas devia in angolo. Due minuti dopo è il turno del neo entrato Falcinelli, ma Olsen è ancora una volta bravissimo ad opporsi col corpo. Ma il gol è nell'aria e all'84esimo ecco il 2-1 firmato Nicola Sansone. Il numero 10 riceve sulla sinistra, si accentra tagliando tutta l'area di rigore, mette a sedere 3-4 difensori giallorossi e calcia a botta sicura battendo Olsen.

ASSALTO FINALE - La squadra di Mihajlovic ci crede e dopo il gol del 2-1 continua a farsi vedere dalle parti di Olsen, lasciando ovviamente spazio al contropiede della Roma. Ma dopo 4 minuti di recupero il risultato non cambia.