Sansone serve, Soriano segna. Un duo ex Villarreal che supera prima Srna e poi anticipa Pisacane: al 76' la formazione di Mihajlovic è avanti 2-0 contro un Cagliari in difficoltà. I sardi, peraltro, sono in campo con cinque attaccanti ma l'atteggiamento sbilanciato tatticamente ha portato i felsinei a raddoppiare con rapidità.