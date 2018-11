Sant'Handanovic salva l'Inter: al 45' Atalanta in vantaggio "solo" 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta straripante nel primo tempo del lunch-match della dodicesima giornata di Serie A contro l'Inter. I nerazzurrri di Bergamo vanno a riposo meritatamente in vantaggio grazie a una rete di Hatebor al 9'. Ma anche col grosso rammarico di non aver trovato il gol del raddoppio nonostante almeno quattro-cinque nitide occasioni.

PARTENZA FOLGORANTE - Pronti-via e la Dea si lancia subito all'attacco. Il primo brivido per Handanovic arriva grazie a un tiro a incrociare di Zapata dalla sinistra al 3'. Respinta corta del portiere, che compie il suo primo miracolo del match sulla ribattuta da distanza ravvicinata di Hateboer. Il laterale nerazzurro si trovava comunque in posizione di fuorigioco. Il vantaggio dell'Atalanta è già nell'aria e a realizzarlo è proprio Hateboer, bravo a inserirsi dalla destra su un cross basso dalla fascia opposta di Gosens e insaccare in spaccata a porta vuota sul secondo palo. È solo il 9' e la squadra di Gasperini non ha certo voglia di fermarsi: appena un minuto dopo Ilicic serve Gomez sulla destra, l'argentino va sul fondo e crossa, D'Ambrosio rischia l'autogol e la palla sbatte prima sul palo e poi su Handanovic. L'Inter è in completa balia dell'avversario e al 22' rischia già di capitolare: Gomez serve Zapata che crossa in area da sinistra, Ilicic è solo dinanzi alla porta vuota, ma la palla gli resta dietro e la sua conclusione finisce incredibilmente a lato.

TIMIDA REAZIONE - Venti minuti di Atalanta con un gol e almeno due, tre occasioni non capitalizzate. Solo adesso l'Inter inizia a svegliarsi e affacciarsi per la prima volta nella metà campo di casa. Contropiede innescato da Asamoah e tiro al volo di di Icardi al 27': deviazione di Djmisiti e sfera in corner. Prova a far meglio del suo capitano Perisic, ma il suo colpo di testa su cross di D'Ambrosio al 34' finisce alto. Così come la conclusione al volo di Brozovic al 40'.

SANT'HANDANOVIC - Dopo l'innocuo sfogo dell'Inter, negli ultimi cinque minuti è ancora l'Atalanta dunque a rendersi pericolosa. Prima Miranda deve immolarsi su un bolide di Zapata, davvero inarrestabile in questo primo tempo, al 42'. Poi è Handanovic a tenere a galla i suoi con almeno due interventi provvidenziali: uno su Ilicic a pochi passi dalla porta al 44', l'altro sul tap-in a botta sicura di Toloi su cross di Freuler al 45'. Dea sfortunata, ma anche troppo sprecona dinanzi a un Handanovic comunque formidabile. Nella ripresa servirà tutt'altra Inter per cambiare le sorti del match.